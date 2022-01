Pollo Briseño defendió a Gudiño por 'oso' ante Pachuca: 'No fue su error'

A penas han transcurrido dos Jornada del Clausura 2022 y Raúl Gudiño cometió el que seguramente será el 'oso' del torneo en el juego ante Pachuca.

Cuando el partido lo ganaban los Tuzos por la mínima diferencia, Raúl Gudiño salió jugando con Gilberto 'El Tiba' Sepúlveda, éste le regresó el balón al cancerbero quien no atinó en controlar el esférico que se terminó incrustando en su propia portería; sin embargo, fue Antonio Briseño quien salió en defensa de sus compañeros.

"No fue error de él, ni de él ni del Tiba (Sepúlveda), se dan un pase como siempre hemos practicado en toda la semana, (...) Cuando le dan el pase le bota, nosotros como jugadores profesionales estamos acostumbrados a casi ya no ver el balón porque estamos viendo a quién le podemos dar el balón. Le botó, es un error, no pasa nada y él sabe que vamos a seguir jugando con él, porque es nuestro estilo de juego", reveló el Pollo en entrevista con Marca Claro.

A quien también defendió el zaguero rojiblanco fue a su director técnico Marcelo Michel Leaño, quien fue criticado por la derrota ante los de la Bella Airosa.

"Es difícil porque siempre estar en la silla de Chivas va a ser criticado, es parte de lo que conlleva estar en ese gran puesto. Sabemos de la capacidad de Marcelo, en lo personal lo que yo he vivido es un extraordinario ser humano y entrenador, tiene una metodología muy buena, se ha empapado de los mejores", aseguró Antonio Briseño.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: RAÚL GUDIÑO FUERTEMENTE CRITICADO POR SU ERROR EN EL PARTIDO ANTE PACHUCA