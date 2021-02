Pollo Briseño: 'En la Liga MX hay un buen nivel, pero no hay difusión para demostrarlo'

Antonio Briseño está convencido de que en México hay un nivel superior que en varios países de Sudamérica; sin embargo, la falta de competencias internacionales le impiden demostrar a la Liga MX esta situación.

“El futbol mexicano no se ve a nivel mundial, porque no hay difusión, pero lo que no ven los extranjeros como Uruguay, Brasil, Argentina, es que el mexicano es de mucho mejor nivel que en Sudamérica. El problema es que no lo podemos demostrar jugando Libertadores o Sudamericana”, explicó el zaguero de Chivas a TUDN.

El 'Pollo' recordó que para el futbol mexicano solamente hay tres opciones de tener roce internacional, aunque el certamen de Concacaf no suele ser un buen parámetro debido al bajo nivel futbolístico que prevalece en el área.

“La competencia del futbol mexicano es poca o casi nula. Sino es un Mundial de Clubes o un Mundial o una Concachampions, pero esta última no la veo como un parámetro para poder estar constantemenete en las vitrinas mundiales”, puntualizó Briseño.

Por si fuera poco, Briseño le mandó buenos deseos a Tigres en su disputa por el título del Mundial de Clubes contra el Bayern Munich, destacando los buenos resultados que han obtenido los felinos durante los últimos 10 años.

“Quiero que gane Tigres. Están haciendo una historia, una reciente historia. Lo que pasó antes Tigres no era muy visto, llevan 10 años, pero si siguen de esa manera durante otros 20 o 30 años serán uno de los equipos grandes del futbol mexicano”, concluyó.

