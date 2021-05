Pollo Briseño se recupera tras cirugía de nariz

Antonio 'Pollo' Briseño aprovechó que Chivas fue eliminado del repechaje del Guard1anes 2021 por el Pachuca para entrar al quirófano.

Este martes, el defensa anunció en su cuenta oficial de Instagram que se iba a someter a una operación de nariz.

“En estos días libres me voy a operar la nariz, tengo el tabique desviado y los cornetes un poco o un mucho grandes y no me dejan respirar bien. Lo hago para tener un mejor rendimiento, para respirar mejor. Hoy me hice los exámenes y mañana me operan la nariz. Será sólo funcional”, publicó el futbolista.

Briseño ya subió historias en sus redes sociales confirmando que salió bien de la cirugía y por ahora no sufre molestias, y también aprovechó para mostrar que veía los Cuartos de Final de la Liga MX.

El futbolista comentó que la operación será de gran apoyo para evitarle 'mini fracturas' en la nariz cuando recibe algún tipo de golpe como en el cabeceo.

