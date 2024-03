¡Que joya! Cade Cowell estrenará zapatos para el partido ante América

Estrenará en el Clásico Nacional. Cade Cowell ya se alista para enfrentar su tercer partido ante América después de los dos juegos de Octavos de Final de Concacaf Champions Cup, donde cada uno logró una victoria.

Ahora tras haber anotado en su último partido, el futbolista estadounidense dio a conocer que estrenará unos zapatos personalizados, en busca de que le ayuden a sacar la victoria este sábado por la noche.

Previo al juego de Jornada 12 ante las Águilas se dio a conocer que el delantero utilizará unos tenis con un diseño del artista tapatío, Enrique Padilla. En los tenis aparece un vaquero, un chita y 2 frases que le marcan su vida.

En los zapatos se puede apreciar una frase dividida en 2. "In Jesus name I play" (Yo juego en el nombre de Jesús) en uno de los botines, mientras que el otro cuenta con: "My game his glory" (Mi juego su gloria).

Cabe destacar que el personalizar los zapatos deportivos es una actividad muy popular en los deportes estadounidenses. Ahora el delantero estará buscando ayudar a su equipo a salir de la mala racha en liga con una victoria y de paso presumir sus zapatos personalizados.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:CHIVAS Y AMAZON PRIME DE NUEVO EN EL RADAR; ¿YA HAY CIFRA MILLONARIA EN LA 'MESA' PARA EL GUADALARA?