Ricardo Cadena confesó querer quedarse en Chivas: ‘Yo sería feliz’

Desde que Ricardo Cadena tomó el banquillo interino de las Chivas, el Rebaño lleva tres partidos ganados consecutivamente, es decir; nueve puntos de nueve posibles. Ante y tras el buen funcionamiento del equipo, Cadena confesó que sería feliz si se queda como director técnico permanente.

Eso sí, aseguró que solo los resultados hablarán por él, pues primero tienen que cerrar de la mejor manera este Clausura 2022, para después ver qué hará la institución rojiblanca.

“Voy paso a paso, yo me veo en el próximo compromiso y con el favor de Dios en la siguiente fase, después es algo que no está en mis manos, no me corresponde, pero yo estoy feliz, claro que me gustaría porque soy de la institución, soy un tipo que vive de futbol, que está agradecido con esta institución que me vio nacer y crecer”, comentó Ricardo para Marca Claro.

Además, reveló que encontró un grupo dolido tras la destitución de Marcelo Michel Leaño, pero que también estaban unidos y fuertes. “Esperas encontrar un grupo como me lo encontré, venían dolidos de una derrota (ante Monterrey).

“Encuentras a un grupo golpeada en ese sentido, sin embargo, encuentro también un vestidor muy fuerte, muy unido y con vergüenza y coraje deportivo y con una sensación que nos dejaba en duda con nuestra afición”, agregó.

Por último, sobre el tema de Leaño, Ricardo Cadena comentó que había un vestidor sano, mismo que hizo que su incorporación pudieran sacar un buen rendimiento.

“Marcelo tenía un vestidor sano, con transparencia, noble, esa parte ayuda muchísimo. En lo deportivo, el equipo desarrolló muy buenos pasajes en los partidos y venía haciendo cosas interesantes, cosas que ayudaron mucho a que con mi incorporación sacara ventajas”, finalizó.

