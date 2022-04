En 2005 Pumas pasó por un momento amargo, pues fue la última vez que jugó una Final de Concacaf y la perdieron con el Saprissa de Costa Rica, y de aquel equipo felino sólo queda Efraín Velarde, quien ahora jugará la misma instancia con Universidad ante el Seattle Sounders.

"Si me toca vivir o, pero no tuve participación, estuve en la banca. Soy el único sobreviviente de aquel momento, en realidad desde 2004 que debuté y esa Final fue un golpe muy duro para la institución porque estábamos a un pasito de conseguirlo cerrando en casa contra Saprissa, pero lamentablemente no se consiguió y ahora la vida nos a otra oportunidad.

"Hay que vivir y valorar el momento porque no siempre se tiene la posibilidad de jugar una Final; son muchos años de diferencia es un Final totalmente diferente, lo que se vivió en aquel año en una época maravillosa de Pumas que no se pudo culminar con ese campeonato de Concacaf", dijo a RÉCORD el 'Chispa', al tiempo en que agregó que: "pero ahora está en nuestras manos y no debemos dejar escapar esta oportunidad porque es un grupo de jugadores y cuerpo técnico, toda la institución hemos trabajado muy fuerte para darle una estrella más a este equipo que tanto se merece y a nivel internacional también levantar la mano y que Pumas sea visto a nivel mundial".

Finalmente, Velarde habló del Seattle Sounders, equipo que sabe, no será fácil de vencer.

"Es un rival muy complejo, tiene muy buenos jugadores en todas las líneas, ha hecho muy buen trabajo la MLS y no es de ahora sino desde hace varios años. Tiene la ventaja de jugar en una cancha artificial donde ellos están más acoplados, pero es una Final y todo eso queda de lado y trataremos de hacer un partido inteligente en casa y también de visita; sabemos que las finales se jueguen como tal y hay que dejar la piel dentro del terreno de juego y buscar un campeonato para este equipo", mencionó.

