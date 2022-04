Chivas, el equipo más beneficiado en el trueque Alvarado-Antuna

Roberto Alvarado está respondiendo en su primer torneo con las Chivas, incluso, ya superó los números que registra Uriel Antuna en el Cruz Azul.

Hay que recordar que el Rebaño Sagrado y la Máquina hicieron un intercambio previo al inicio del Clausura 2022.

Hasta ahora, el equipo tapatío se ha visto más beneficiado que el capitalino, tras este trueque.

El ‘Piojo’ ha disputado 15 partidos y ha participado en siete anotaciones, con tres goles y cuatro asistencias.

El ‘Brujo’ ha tenido actividad en 16 jugos y ha participado en seis anotaciones, con dos goles y cuatro asistencias.

Roberto Alvarado se estrenó como goleador de las Chivas en el partido contra los Tigres, después se hizo presente ante el Atlas y el fin de semana le hizo daño a los Pumas.

“Me he sentido muy bien, me ponen en la posición que más me gusta (extremo derecho), luego me ponen de contención o interior. La verdad que en este equipo hay mucha calidad y disfruto mucho jugar con mis compañeros, nos divertimos y eso es lo más importante”, mencionó para las cámaras de TUDN.

Hace unos días, el director deportivo Ricardo Peláez habló sobre su refuerzo: "Estoy muy contento con su funcionamiento, lo he visto en todas las posiciones de la cancha”, comentó en una conferencia de prensa.

Uriel Antuna comenzó el torneo con el pie derecho, le metió gol al Monterrey y al León, pero se apagó y no pudo marcar en las últimas 12 fechas.

Gerardo Martino convocó a estos dos jugadores a las Eliminatorias de la Concacaf y lo más seguro es que al menos uno de ellos esté en su lista final para el Mundial de Qatar 2022.

