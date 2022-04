Lillini sobre Mejía Barón: 'Es un hombre de consulta; nunca invade ningún espacio'

La figura de Miguel Mejía Barón en Pumas es muy importante y ahora como presidente deportivo lo sigue siendo; sin embargo, él, a pesar de su conocimiento y experiencia, se mantiene al margen de las decisiones de Andrés Lillini en el primer equipo.

“Es un hombre de consulta que yo tengo, es alguien sumamente respetuoso que tiene un pasado en el futbol mexicano, una imagen muy fuerte con base en su trabajo, a los resultados y a lo que dejó en el futbol mexicano y en Pumas.

“Él no invade ningún espacio es muy respetuoso y el día a día se acerca, está con nosotros siempre, pero muy medido en todo, un ser humano sumamente educado y su experiencia para mí es oro porque lo que estamos viviendo nosotros él ya lo vivió, pero después de ahí nunca invade los espacios, como todo director deportivo él no es alguien que entre al vestidor a decir que tiene que hacer uno u otro, quién tiene que jugar o no, él, pero siempre hay gente que a él lo hace responsable de ganar y cuando pierdo soy yo, eso lo tomo normal”, expresó a RÉCORD el entrenador felino.

Respecto a si ha hablado con el doctor sobre lo que fue ganar la Concachampions, pues Mejía Barón lo hizo con Pumas en 1989, Lillini comentó que “Miguel me dice principalmente que esté tranquilo. Siempre me dice: ‘mira, uno te puede decir muchas cosas, pero al final el entrenador es quien decide por su intuición o por su análisis’. Él me insiste mucho con eso porque él fue entrenador y tomó decisiones muy complicadas y hoy comparto esa experiencia de él. Y de la Concachampions coincidimos que un título internacional le haría al club muy bien para devolverle al aficionado tanto que da”.

'TENGO EL CUERPO TÉCNICO IDEAL'

Lillini dejó claro que lo que hasta el momento ha logrado con Pumas es también producto del trabajo de su cuerpo técnico, ya que dejó claro que él no trabaja solo.

“Lo que se dice de mí me parece que son elogios desmedidos en ciertas partes, no creo merecer tantas cosas. Hay intérpretes que son los futbolistas, sí me creo un ser sumamente capaz con mi cuerpo técnico porque no soy yo solo.

“A Hermes Desio lo elegí porque es un hombre con un pasado profesional europeo, tiene una experiencia muy importante y tenía esta mezcla que yo tanto quiero de Primera División y sin dejar la formación, es mi mano derecha, el que me baja a tierra, está loco como yo, estamos los dos zafados de la cabeza en esta pasión que tenemos por el futbol, pero me hizo un equilibrio muy importante en el conocimiento”, expresó el timonel argentino , quien habló de su otro auxiliar.

“Es un hombre criado en la institución, sabe todo de Pumas, nos dice es por acá o por allá, él es Campeón en la Copa Interamericana, fue auxiliar en la Copa Sudamericana que Pumas pierde con Boca, entonces toda la experiencia que estamos viviendo él la vivió dentro del club, es más tranquilo en lo acelerados que somos nosotros, hacemos un trio perfecto”.

Finalmente, Lillini no se olvidó del resto de su cuerpo técnico: “Tenemos a Gabriel Aguilar el analista que es muy bueno, los profesores de fuerzas básicas. Iván Gaytán que es el entrenador de arqueros y me tiene que tener vivos a los dos ‘monstruos’ que tenemos y la capacidad de Iván es haber llevado a Julio a la capacidad de un titular sin atajar tanto y eso es muy meritorio, así como los preparadores físicos. Tengo el cuerpo técnico ideal hecho en casa y estoy feliz”.

