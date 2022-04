Ordiales sobre futuro de Reynoso: 'No hay un ultimátum; acabando los torneos se hacen evaluaciones'

A dos meses de que venza el contrato de Juan Reynoso, el director deportivo de Cruz Azul, Jaime Ordiales aseguró que el trabajo del peruano será evaluado al final del presente torneo y se tomará la decisión sobre si continúa o no en el banquillo.

"No estamos haciendo nada. Yo no sé por qué ha generado una relación como si fuera una situación de 'encontrarnos' y no, no lo hay ni tampoco hay ultimátum", comentó Ordiales durante el anuncio de la renovación del contrato de patrocinio de la Liga MX y BBVA.

"Siempre, acabando los torneos se hacen evaluaciones y bueno, los tendremos qué hacer. Yo estoy apoyando desde la perspectiva que puedo, desde mi ángulo, desde el espacio que puedo. Relativamente, hoy tienen la autonomía en el ámbito deportivo, Juan y los jugadores", agregó.

Asimismo, previo a una edición más del Clásico Joven, el director deportivo eso era que La Máquina recupere su pase directo a la fiesta grande del futbol mexicano, cel cual está consciente que depende del propio equipo.

"La directiva hoy nos está demandando mejores resultados porque el torneo pasado fue malo, vamos a decirlo, y bueno, en este torneo tenemos que ser protagonistas. Estamos a un paso de estar dentro de los cuatro, probablemente no, esperemos en Dios que sí, pero ya no dependemos nada más de nosotros", indicó.

Finalmente, así como evaluarán al maquinista también lo harán con los jugadores y hay una probabilidad de que refuercen la plantilla celeste; sin embargo, aún no tiene claro cuál será la zona a reforzar pues primero deberán analizar bien a sus elementos.

