Ricardo La Volpe aseguró que Gerardo Espinoza "no tiene espalda" para dirigir a Chivas

Gerardo Espinoza asumió el cargo de director técnico de Chivas, un puesto para el cual Ricardo La Volpe no lo considera capaz.

En entrevista con ESPN, el argentino -que dirigió en dos etapas al Rebaño- expresó que Espinoza Ahumada no tiene una gran experiencia que lo respalde.

Espinoza será el nuevo técnico de Chivas | X: @Chivas

Las palabras de Ricardo La Volpe sobre Gerardo Espinoza

"Sí, lo conozco, fue jugador mío en Atlas. Sí, lo que digo de que, a ver... Yo no sé si es el perfil o no, pero hay instituciones que yo me inicié en Oaxtepec, después Ángeles de Puebla, entonces vas ganando una experiencia, conoces el medio y no es fácil para un técnico que me parece que no tiene una espalda como lo que es Chivas”, declaró.

Además, consideró que desde la directiva el Rebaño no ha sabido tomar las decisiones, pues Gerardo Espinoza llegó muy pronto ante Óscar García. “Lo que no entienden los dirigentes es que cuando no tienes un director deportivo que sepa un poquito, cambias de la A a la Z".

Ricardo La Volpe criticó la experiencia de Gerardo Espinoza | MEXSPORT

"El tiempo que estuvo este (Oscar García), ahora contrataron a este (Gerardo Espinoza), entonces es cero y no se dan cuenta de todo eso”, finalizó.

¿Cuándo debuta Gerardo Espinoza con Chivas?

El nuevo estratega rojiblanco tendrá su primer partido en el banquillo del club tapatío este miércoles, en el duelo de ida de la Copa de Campeones Concacaf ante América, programado a las 19:30 horas (tiempo del centro de México).

LaVolpe no confía en Gerardo Espinoza para dirigir al Rebaño | MEXSPORT