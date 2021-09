Ricardo Peláez, sobre destitución de Vucetich. 'Había un entorno turbio'

Ricardo Peláez explicó el motivo por el que decidieron destituir a Víctor Manuel Vucetich una semana antes del Clásico Nacional.

En las últimas cuatro jornadas del Apertura 2021, Chivas sumó 8 de los 12 puntos que estuvieron en juego al ganarle a Necaxa y Querétaro y empatar contra Monterrey y Pumas.

"No nos guiamos por lo que se dice en las redes sociales, ni por abucheos en el estadio. No encontramos esa evolución que todos buscábamos. El entorno lo veía turbio, no era el favorable. A un técnico con su jerarquía había que apoyarlo hasta el último y así lo hicimos, pero creo que estamos atorados de alguna forma", mencionó.

"Es un entrenador con una gran capacidad y una trayectoria impecable. Yo creo que llegamos hasta donde se pudo. El equipo se estancó, se vivieron momentos complicados y se tomó a decisión", agregó.

"El vestidor nunca se rompió. Pocas veces me ha tocado trabajar con un entrenador que confiara tanto en los jóvenes. Siempre fuimos muy claros en cuanto a la conformación del plantel y la importancia de la cantera. Se la rifó como pocos", finalizó.

Ricardo Peláez informó que Marcelo Michel Leaño asumirá de forma interina el puesto que dejó Víctor Manuel Vucetich, quien en 43 partidos dirigidos registró 16 victorias, 16 empates y 11 derrotas.

