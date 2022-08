Ricardo Peláez sobre interés de Henry Martin a Chivas: 'Sí hubo acercamiento'

El Director Deportivo de Chivas, Ricardo Peláez fue entrevistado por el periodista David Medrano sobre temas relevantes del club, sin embargo uno de los que más llamó la atención fue la aclaración sobre la posible llegada de Henry Martin y Brandon Vázquez al Rebaño.

El directivo reveló que sí existió un acercamiento con la directiva del Club América para negociar sobre el yucateco Henry Martin.

“No llegó tan lejos pero sí fue real, hubo contacto con la directiva de América e incluso con el jugador y fueron varios factores, ya no continuó ese contacto pero sí hubo un acercamiento, no se dio en ese momento, no sé a futuro”

Sobre Vázquez, actual jugador de Cincinnati dijo que la directiva tuvo interés por hacerse de sus servicios, sin embargo, no procedió ya que su equipo pedía por él cinco millones de dólares.

“Pensamos en Brandon que es una promesa porque puede llegar a ser un gran jugador pero no lo es todavía, sí hubo interés pero no se pudo negociar", dijo Peláez tras explicar el precio del jugador.

