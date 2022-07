Santiago Ormeño: ¿Por qué aunque juega con Perú podría vestir la playera de Chivas?

Santiago Ormeño apunta para ser nuevo refuerzo de Chivas e inmediatamente se viene a la mente que el Rebaño Sagrado rompería su tradición de solo jugar con mexicanos, ya que el atacante es seleccionado peruano.

Sin embargo, esto no sería así, ya que Ormeño cuenta con doble pasaporte: el mexicano y el peruano, siendo el mexicano adquirido por nacimiento, ya que vio la luz por primera vez en la Ciudad de México, mientras que su nacionalidad peruana viene por herencia, ya que su papá nació en Perú, motivo por el cual decidió defender los colores de la selección sudamericana.

Pero, al ser oriundo de la Ciudad de México, Ormeño cumple el requisito de Chivas, ya que de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la nacionalidad por nacimiento.

Este no sería el primer caso en el cuadro rojiblanco donde tiene a alguien mexicano que defiende la camiseta de otra selección nacional que no es la de México, pues Leslie Ramírez forma parte de Chivas Femenil siendo parte de la selección de Guatemala y en este caso, el Rebaño no le pidió que renunciara a su selección, por lo que Ormeño podría seguir jugando para Perú y al mismo tiempo defender la playera de Chivas.

Estos estatutos del Guadalajara fueron aprobados en 2002 en la administración de Jorge Vergara e indican que “sólo pueden jugar mexicanos por nacimiento", es decir, gente nacida en territorio nacional o con algún padre de nacionalidad mexicana, de acuerdo con el artículo 30 de la Constitución Política de México.

Cabe destacar que el año pasado, y después de varias sesiones de análisis y consenso con las áreas deportivas y legales del Rebaño, el club determinó dejar sin efecto dicha declaración (sólo aceptar jugadores mexicano y que elijan jugar con el Tri) que no forma parte de los estatutos del equipo.

