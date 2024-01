Toño Moreno deja mensaje a 'Chicharito' Hernández tras polémica respuesta en entrevista

Luego de que la respuesta de Javier Hernández hacia el periodista Antonio Moreno causara polémica en redes sociales, el periodista ya se pronunció al respecto.

En su cuenta de X, el comentarista de Claro Sports admitió sentirse sorprendido y desconocer el motivo de la molestia del atacante mexicano en alusión a su cuestionamiento de cómo calificaba su desempeño por el viejo continente.

"Vaya polémica en Claro Sports. Mi primera pregunta a CH14 sobre su abuelo Tommy, al que traté y quise mucho. La segunda no supe por qué no le gustó. Pero no pasa nada. Éxito", escribió Moreno.

Cabe señalar que en una entrevista hecha previamente por TUDN al atacante rojiblanco generó revuelo en las diferentes redes sociales.

