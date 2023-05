Veljko Paunovic tras pase a la Final: 'No hemos logrado nada todavía'

"No hemos logrado nada todavía". Con ese mensaje finalizó la conferencia de Veljko Paunovic tras conseguir su boleto a la Gran Final. El estratega europero únicamemte necesitó de seis meses para disputar su primer partido por el título del futbol mexicano.

“Primer lugar tengo que felicitar al resto de jugadores, fue un rival muy duro, entre todos los equipos que participamos, mostramos qué es futbol. Tenemos una parte de la historia, fue muy emocionante, unos para bien y otros no con una buena memoria, lo más importante para mí es que el equipo mostró que tiene un carácter inmenso", afirmó.

"Hoy no eran tácticas, era otra cosa, no eran planteamiento, era el corazón y el de nuetros jugadores, de los que nos apoyan fueron grandes. Han ganado a un rival fuerte, principalmente veo que soy capaz de inspirar a un gran club, a los chicos que trabajan, darles la fe para sacar su mejor talento y versión. Todavía no hemos hecho nada, nos falta dar el más grande, debemos ser humildes, hoy disfrutamos y mañana volvemos a trabajar”, agregó.

El timonel del Rebaño Sagrado tiene claro que la clave para eliminar al América con una victoria contundente fue jugar con amor, inteligencia y ganas.

“No vamos a perder la humildad, el futbol se juega con corazón, cabeza y huevos, nosotros tenemos los tres requerimientos, hoy lo mostramos, también el futbol se juega con espíritu y con amor, con emoción, hoy lo demostramos”, finalizó Veljko Paunovic.

