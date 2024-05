Víctor Guzmán habló sobre Chicharito Hernández: "Nos dará el campeonato"

Pese a las críticas recibidas, Javier Hernández sigue contando con el respaldo de sus compañeros en Chivas. Víctor Guzmán, capitán del equipo, destacó la gran mentalidad del 'Chicharito' y aseguró que el delantero será clave para llevar al equipo a un campeonato.

"Ahorita Javier Hernández a lo mejor tuvo esa mala fortuna de fallar ese gol contra Toluca, pero yo te puedo firmar que Javier nos va a dar un campeonato o nos va a dar el pase a la final," declaró Guzmán en entrevista con TUDN.

El ‘Pocho’ también resaltó las cualidades que hacen a Hernández un jugador especial y temido por sus adversarios. "Javier es un jugador distinto y es un jugador preocupante, preocupante para el adversario, saben de lo que es capaz de hacer, de lo que es capaz mentalmente, de lo fuerte que es. Si él falla una, yo te aseguro va a volver a fallar cinco más, pero te va a meter otras 15 o 20," afirmó Guzmán.

Además, Guzmán recordó un momento significativo cuando el 'Chicharito' se unió al equipo y él mismo le ofreció el gafete de capitán. "Javier es una persona respetable por todo el futbol, no solo nacional sino mundialmente. Lo que ha hecho Javier es algo que se podría decir envidia de la buena… entonces yo se lo dije, con todo respeto te entrego el gafete. La verdad a mí no me cambia si soy capitán, y sus palabras fueron ‘tú eres el capitán y tú lo vas a ser cuando esté jugando o no lo esté’. Entonces es algo muy significativo para mí que una persona de la talla de Javier te diga eso," compartió el ‘Pocho’.

En el Clausura 2024, Javier Hernández ha disputado 319 minutos con Guadalajara y ha anotado un gol, el cual contribuyó a la victoria de Chivas por 3-2 sobre Puebla en la jornada 14.

