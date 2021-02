Víctor Manuel Vucetich: 'No podemos quedarle mal a Amaury Vergara'

Víctor Manuel Vucetich ha refrendado su compromiso con Amaury Vergara. El entrenador de las Chivas se dijo agradecido por el respaldo que ha recibido de parte del propietario del Guadalajara, por lo que sabe que no puede "quedarle mal".

"Es un aliciente extraordinario para todos los que conformamos el staff, el cuerpo técnico, que nos da esa tranquilidad y nos da el compromiso de asumirlo de una manera tajante en el sentido de que hay que dar el máximo, no podemos pensar de otra manera. Agradecerle ese apoyo, que no es muy común en nuestro medio porque no se ve una trayectoria, un proceso, solamente se ven algunos partidos.

"Con este respaldo, es algo gratificante y es un compromiso muy grande. No podemos quedarle mal (a Amaury). Para nosotros es darle ese empuje que requerimos con el plantel para hacer las cosas al cien por ciento", detalló en palabras a TV Azteca.

El apodado Rey Midas coincidió con Alan Pulido sobre que no cualquier jugador puede portar la playera rojiblanca, por lo que admitió que no le desagradaría que Orbelín Pineda regresara al redil en un futuro, aunque sabe que es una transacción complicada.

"Estoy de acuerdo, Chivas requiere de un perfil, de características específica para este conjunto. Requiere que la gente asuma el compromiso de estar en Chivas, porque es un compromiso en serio, es representar a 50 millones de aficionados, que no es fácil y eso genera presión. Necesitamos de esa gente que tenga de esa responsabilidad, esa cultura, esa educación, que tenga este sentimiento de mexicano de representar a este conjunto de una manera muy digna.

"Es un gran jugador. A su salida que tuvo me oponía (de Querétaro), porque estaba joven y a parte la cuestión deportiva nos daba mucho, nos afectaba su salida. Había posibilidad de hacerlo crecer más, darle rendimiento deportivo y un crecimiento económico a la institución, cosa que hicieron aquí en Guadalajara. Para mí sería fantástico, pero sé que es muy complicado traer a un jugador de esos, pero reúne un perfil adecuado para el futbol de este conjunto, sin duda alguna", concluyó Vucetich.

