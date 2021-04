Víctor Manuel Vucetich: 'Se está retomando la confianza y por eso el equipo ganó vs Xolos'

Con el triunfo que Chivas obtuvo ante Xolos, el Rebaño Sagrado se reconcilió con el triunfo después de cinco jornadas y además, el técnico Víctor Manuel Vucetich, aseguró que han recobrado la confianza.

"Creo que el equipo se encontró, ha venido trabajando muy bien. Debimos haber ganado muchos encuentros, pero hemos sido un equipo que ha tenido fallas en el sector defensivo y ofensivo. Se está retomando la confianza y la determinación, por tal motivo el equipo ganó el partido pasado", declaró para TUDN.

Incluso, destacó el apoyo que les han brindado tanto Ricardo Peláez como Amaury Vergara, además de la disposición que tienen sus jugadores a quienes dijo nunca les ha podido reprochar sobre su actitud, ya que siempre buscan hacer un mejor esfuerzo aunque consideró que tienen detalles por corregir.

“Ha habido mucha comunicación con todos los jugadores, con la directiva, con Ricardo Peláez y Amaury Vergara, nos han respaldado. Los jóvenes se han entregado, no les he podido reclamar que la actitud no ha sido la correcta, siempre han intentado, siempre han buscado, estamos convencidos de lo que se tiene que hacer, hay plena confianza en el plantel”, expresó.

Ahora, los rojiblancos tienen la mente puesta en este cierre de torneo para enfrentar de la mejor manera al Monterrey, el Clásico Tapatío ante Atlas y finalizar contra Tigres, partidos en los que el ‘Rey Midas’ aseguró tienen la intención de ganar y es un compromiso que está dispuesto a encarar.

“Para asegurar la calificación, mínimo tendrían que ser seis puntos y nuestras aspiraciones son ganar los nueve puntos que restan. Tengo un compromiso, lo he asumido desde que inicié y mi compromiso sigue, siempre he asumido retos de esta magnitud”, apuntó.

