Vucetich no descarta manipulación a afición de Chivas para 'fuera Vuce'

Cuando Chivas comenzaba a enderezar el camino en el Apertura 2021, Víctor Manuel Vucetich fue despedido previo al Clásico Nacional. Y para el Rey Midas, el aficionado no valora lo que se hace por falta de conocimiento.

“Te da coraje porque no valoran lo que se está haciendo. Hay una falta de conocimiento del aficionado de todo lo que se hace, hay mucho aficionado que tiene conocimiento y otros que no. No puedes ponerte a luchar en contra de todos ellos, pero tampoco les puedes hacer caso", mencionó en entrevista con Miguel Arizpe.

El 'Fuera Vuce' retumbó varias veces en el Estadio Akron, y para el DT mexicano, existe manipulación hacia el fanático para que comience a gritar.

Al Rey midas no le gustaba el "Fuera Vuce", le entristece que la afición no apreció su trabajo y considera que hay un desconocimiento del futbol por parte de la afición ¿Estás de acuerdo con el ex entrenador de Chivas? : Confesiones con Arizpe pic.twitter.com/ZO7cWsURSs — Los Líderes (@_los_lideres) October 6, 2021

“Te da coraje porque no hay un análisis, es decir dame argumentos o porqué lo estás diciendo (el ‘Fuera Vuce’). Es un coraje o hay una manipulación también, que son cosas que han pasado anteriormente; manipulaciones que puede ser de representantes que a los aficionados les ofrecen un refresco o unas entradas y con eso empiezan a gritar para intereses de dos o tres personas nada más. Que triste a veces es ver las acciones desde otro ángulo", agregó.

