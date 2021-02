Vucetich sobre el gol de JJ Macías: 'Fue un premio a su perseverancia'

Víctor Manuel Vucetich destacó la reacción que tuvo José Juan Macías, quien, tras haber marcado en propia puerta, hizo el gol con el que Chivas rescató el empate a dos anotaciones frente a Necaxa.

“Es un premio a la perseverancia que está teniendo, siempre está dentro del área buscando la anotación”, mencionó.

El Rey Midas no quedó contento al dividir puntos; sin embargo, aplaudió al carácter y la entrega de cada uno de los jugadores del Rebaño Sagrado.

“Me quedo inconforme, insatisfecho por el resultado. Me quedo tranquilo por la actitud que mostró el equipo porque luchó desde el principio hasta el final. No tuvimos claridad, pero la perseverancia nos dio ese punto”, agregó.

Chivas registró un autogol por segunda semana consecutiva: Antonio Briseño se equivocó el lunes ante León y José Juan Macías lo hizo este sábado ante Necaxa.

El experimentado estratega no se preocupa por esta situación, pues cree que es parte del futbol: “Esto no es algo que me preocupa, son circunstancias del juego. No nos llegan con claridad. Hay plena confianza en las cosas saldrán mejor cada día”, indicó.

Vuce declaró que durante la semana trabajarán tanto en el aspecto ofensivo como en el defensivo: “Hay que tener mucha paciencia, no hay que desesperarnos. Hay que buscar variantes que nos permitan en un momento dado capitalizar las opciones”, añadió.

Víctor Manuel Vucetich tiene un amplio recorrido y en este punto de su vida no siente presión extra; no obstante, confía en que Chivas entrará en una buena racha y que será uno de los protagonistas del Guard1anes 2021.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: POLLO BRISEÑO: 'EL AUTOGOL ANTE LEÓN ME VALE M...'

“La presión que genera este equipo la conozco. No me genera más presión. Hay que demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces. Hemos trabado muchos años y no tenemos ese temor. Hay que saber corregir y hay que saber trabajar con los jóvenes”, finalizó.