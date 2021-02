Pollo Briseño: 'El autogol ante León me vale m...'

Chivas consiguió su primer triunfo del torneo al superar por 1-3 al Campeón del futbol mexicano, el León, en calidad de visitante.

Sin embargo, en dicho encuentro, Antonio 'Pollo' Briseño fue el autor del gol de La Fiera, al marcar en propia puerta al minuto 64 de tiempo corrido, en su primer encuentro como titular en el Guard1anes 2021, algo en lo que el zaguero dijo no querer enfocarse.

"Yo me quedo con todo lo bueno, el autogol me vale madre, es lo mejor que tengo, no pasa nada, es parte del futbol. Era para que se pusiera un poquito más bueno el partido y así conseguir otro gol más. Me quedo con lo bueno que hice en el partido. De nueve juegos aéreos gané ocho hasta que metí el gol, gané todas esas bolas que estuvieron cerca", refirió Briseño en entrevista con TUDN.

"En duelo por el suelo, de cuatro gané tres. Me quedo con eso me gusta platicar el gol, te queda con lo bueno que hiciste, si tienes una ronda de 90 y tantos vas a tener muchos golpes malos, pero cuando haces uno bueno tiene ese efecto de: 'tuve un golpe bueno y tengo capacidad'", agregó.

Además, el Pollo descartó que antes del triunfo ante los Panzas Verdes, el Rebaño Sagrado pasaba por una crisis, a pesar de estar ubicados en la parte baja de la tabla general con dos puntos.

"No creo que sea una crisis porque de un partido para otro las crisis no terminan, cuando de verdad estás en una de ellos eso lleva mucho tiempo, no se salva de un partido a otro la crisis y ya no se habla de crisis, ya ganamos. Era un término un poquito exagerado, evidentemente era una mala racha y un mal momento que teníamos que terminar sí o sí", finalizó.

