Cristante sobre reencuentro con Tuca: "Es un honor estar con él de la forma que sea"

Hernán Cristante y Ricardo Ferretti se conocen muy bien, pues 'Tuca' fue entrenador del portero argentino en Toluca, por eso es por lo que entre ellos hay cariño que no cambiará por el juego de hoy entre Cruz Azul y Juárez.

"Siempre me ha sido grato compartir con él momentos, siempre es un honor estar con él de la forma que sea, es un tipo que le ha aportado mucho al futbol porque le ha dedicado una vida entera y eso no es poco, es alguien a quien admiro y respeto, un juego no va a modificar lo que lo quiero", dijo a RÉCORD Hernán Cristante, quien contó una anécdota que vivió con Ferretti en Toluca.

"Estábamos haciendo salida de mi portería, estaba cerca y me decía hacia donde salir, luego me dijo que para él 'Negrito' de la Torre, él (Ferretti) estaba justo en la línea a donde iría la pelota, le dije que no se moviera, no sé qué entendió, pero dio dos pasitos hacia mi derecha y lo prendí en la nuca y con esa simpleza que tiene 'Tuca' y su forma de hablar me dijo: 'P..a mier... Hernán, qué no me ves.

"Tanta pin... cancha y me vienes a dar a mí', siempre lo recuerdo como algo simpático, un día a Paulo Da Silva le dejó marcado el balón en la espalda porque participaba. Me pateaba desde los 40 metros, nunca me pudo hacer gol, ya estaba grandecito", expresó entre risas.

