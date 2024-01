¿Pedrada al Cruz Azul? Díber Cambindo sobre Necaxa: 'Me están valorando'

Ya olvidó al Cruz Azul. Diber Cambindo fue la figura de Necaxa en la Jornada 2 del Clausura 2024, al anotar el gol de la victoria ante Puebla en los minutos finales del partido. Tras el triunfo el delantero decidió mandar una pequeña indirecta contra la Máquina.

El ofensivo colombiano llegó a la Liga MX para el Apertura 2023 y tras sólo un torneo con el Cruz Azul, la directiva decidió no retenerlo y lo cedió a préstamo a Necaxa para la actual campaña. Ahora con los Rayos ya ha colaborado en dos goles.

Tras la victoria de los hidrocálidos ante Puebla, Cambindo aseguró que se siente valorado en Necaxa, por lo que es una ‘bendición’ poder estar con el equipo, dejando una pequeña indirecta a su ‘exequipo’.

“Estoy feliz aquí con el grupo que me ha apoyado, es una bendición estar en esta institución que me ha dado la confianza. Espero poder seguir creciendo y aportarles a mis compañeros. Me siento a gusto con los compañeros y cuerpo técnico, me han acogido de gran manera, me están valorando. Eso es muy bueno para cualquier jugador y la motivación es de seguir ganando”, comentó al término del encuentro.

Actualmente, Necaxa está en los primeros puestos de la Liga con dos victorias en dos jornadas. Hay que recordar que los Rayos fueron el peor equipo durante la campaña pasada.

