Nahuel Guzmán reclama supuesta ayuda arbitral para América en la Final del Apertura 2023

A un mes de la Final del Apertura 2023 donde América se proclamó campeón, Nahuel Guzmán, portero de Tigres, ha vuelto a recordar una supuesta 'polémica' en la cancha del Estadio Azteca.

El arquero felino, quien fue expulsado en dicho encuentro, alega una supuesta mano ilegal de Luis Ángel Malagón. El argentino asegura que un jugador de las Águilas le dio un claro pase a Malagón, por lo cual no podía sostener el balón con las manos y tenía que haberse marcado una infracción dentro del área de los de Coapa.

“Hay una jugada antes de que termine el tiempo reglamentario, un pase para atrás de un jugador de América y Malagón la agarra con el pie y como no tenía pase la agarra con las manos. Nadie dijo nada. Y a mi me estuvieron hinchando los huevos en una jugada en Pumas por un rebote de Carioca. Claramente fue un pase”, comentó Guzmán en una plática con Adrián Marcelo.

De igual forma, Nahuel señaló que esa jugada no fue repetida en televisión, pues asegura que Televisa, al tener al América como posible afectado, decidió no pasar la repetición durante el juego.

"Esa jugada que vi el otro día, cuando vi la repetición en uno de esos resúmenes de 60 minutos, hay algunos canales donde no pasan las dudosas en contra de su equipo. Es algo que no digo yo, se ve, no lo estoy descubriendo”, sentenció.

Cabe recordar que Nahuel fue expulsado en el tiempo extra ante América tras una doble amarilla luego de reclamarle a Fernando Guerrero y tras una falta sobre Julián Quiñones.

