Pezzolano tras empate vs Cruz Azul: 'Satisfecho no, porque lo ideal siempre es ganar acá'

El estratega Paulo Pezzolano calificó el cero por cero ante Cruz Azul como un encuentro muy táctico, en el que reconoció el buen trabajo de los celestes; sin embargo, aseguró que sus pupilos también fueron muy inteligentes con algunas jugadas.

"Fue un partido muy táctico, Cruz Azul es un equipo que defiende muy bien, trabaja muy bien el bloque ofensivo. Ahora, a trabajar la Vuelta, tenemos que ser inteligentes pero también verán a un Pachuca que irá a buscar el resultado", indicó en rueda de prensa.

Del mismo modo, tras considerar que fue un partido muy cerrado el uruguayo comentó que enfrentar a La Máquina el próximo sábado en el Estadio Azteca será un partido muy diferente al que disputaron ante América en los Cuartos de Final.

"No será un partido como el de América, esto será similar a lo de acá. Estamos a un gol y si lo hacemos, Cruz Azul estará a dos. Seremos inteligentes y saldremos a buscar ese gol", mencionó.

Aunque el timonel no se fue satisfecho con el resultado del encuentro, declaró que el segundo partido de las Semifinales también estará muy cerrado, pues ambas escuadras necesitarán de goles.

"Satisfecho no es la palabra porque lo ideal siempre es ganar acá, pero soy alguien que ve lo positivo y estamos a un gol allá (Estadio Azteca) de estar en la Final. Nosotros queríamos convertir y llevarnos la ventaja. No satisfecho, pero me voy con lo positivo de que no recibimos goles", expresó.

