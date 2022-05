Pumas: Rafael Baca no es opción para el equipo auriazul en estos momentos

Es tiempo de rumores y Pumas no es la excepción, pues se dice que Rafael Baca, jugador de Cruz Azul podría llegar al Pedregal; sin embargo, RÉCORD pudo saber que por ahora el mediocampista no está en la mira de los felinos, pues consideran estar cubiertos en la posición e incluso, hasta el momento no ha habido un ofrecimiento por parte de La Máquina a Universidad.

Trascendió también que la intención de los auriazules, tanto de la directiva como del cuerpo técnico es sí reforzarse en las posiciones donde perdieron gente; sin embargo, de ellas, el mediocampo es en la que consideran menos necesario, ya que tienen ya varios futbolistas en el plantel que ocupan esa área del terreno de juego, y justamente por eso es que Rafael Baca no aparece en el radar, por el 'exceso' de mediocampistas que ya hay en el primer equipo.

En el mediocampo, zona donde se desempeña Baca, en Universidad hay jugadores como Leonel López, Higor Meritao, Marco García, Amaury García incluso el argentino Favio Álvarez también ha ocupado esa posición.

En cuanto a refuerzos, se sabe también que, tal y como ha ocurrido bajo la gestión de Andrés Lillini, se hará una mezcla de jugadores nuevos traídos de fuera y otros de la cantera que puedan ser tomados de la categoría Sub 20 así como de Pumas Tabasco.

Aunque hasta el momento no se ha informado de ninguna alta en el primer equipo, no así las cuatro bajas que ya son oficiales: Alfredo Talavera, Rogerio, Washington Corozo y Sebastián Saucedo, además de la de Cristian Battocchio que se anunció a medio torneo.

