Raúl Gutiérrez sobre el conato de bronca en el Cruz Azul vs Pumas: 'Esas cosas pasan en los partidos'

Aunque la Copa por México es un torneo de preparación, Pumas y Cruz Azul vivieron su encuentro con intensidad, incluso con un conato de bronca en los últimos minutos, algo que el entenador Raúl Gutiérrez, considera ocasional en los partidos.

Los ánimos se calentaron en la recta final del partido, luego de que Rafael Baca recibió un golpe, acción que provocó que sus compañeros de equipo buscarán defenderlo y que ocasionó alegatos con los jugadores universitarios.

"Esas cosas pasan en partidos. Le decía a los muchachos 'no estamos en el barrio', pero no pasa nada. Creo que más allá de la calentura del juego, cuando se da un escenario así, creo que hay gente más pensante en la cancha y todo quedó en eso, no pasó a mayores", dijo en conferencia de prensa.

SE CALENTARON El momento del conato de bronca entre Pumas y Cruz Azul en la recta final del partido de la Copa México. No pasó a mayores. : @caroluu18 pic.twitter.com/O35N6rWxlB — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 17, 2022

Finalmente, los jugadores de ambos bandos fueron separados, aunque los felinos se llevaron el sabor amargo, pues a pesar de iniciar el juego con un gol de ventaja, terminaron por registrar su primera derrota bajo el mando de Rafael Puente.

