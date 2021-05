Matías Vouso: 'No es mucha ventaja de Cruz Azul para no pensar en remontada'

Cruz Azul y Santos definirán al Campeón de la Liga MX y Matías Vuoso, exjugador que militó en ambos equipos reconoció que la remontada por parte de los Guerreros es posible ya que no se sacó mucha ventaja.

"Sigue estando parejo, son dos equipos que se ordenaron bien, un partido de Ida para mí un poco chato salvo los primeros 10,15 minutos que parecía que el vértigo iba a dejar algo. Cruz Azul hizo su juego inteligente y al Santos le costó en la parte creativa generar un poquito más de jugadas", declaró Vouso en entrevista para TUDN.

"Está a un solo gol, no es mucho, no es tan grande la ventaja del Cruz Azul tampoco para no pensar en la remontada", comentó.

Para el argentino, la falta de creatividad por parte de los laguneros fue la clave en la que falló el equipo para lograr un resultado positivo.

"La desventaja es la falta de creatividad, en momentos cuando Cruz Azul defiende, que lo hace muy bien tirándose todos atrás, esa falta de creatividad que mostró el otro día puede ser que le cueste al Santos", puntualizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL: CDMX NO PERMITIRÍA AGLOMERACIONES EN EL 'ÁNGEL' SI LA MÁQUINA SE CORONA