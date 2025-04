¡Oficial! Tigres vs Cruz Azul será transmitido en televisión abierta

Grandes noticias reciben los aficionados del futbol mexicano, en esepecial felinos y celestes, pues horas antes de que se dispute el encuentro de Ida de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup entre Tigres y Cruz Azul, TV Azteca ha anunciado que el duelo también será trasnitido por su señal de televisión abierta.

Tigres se mide ante Cruz Azul en Concachampions | IMAGO7

Originalmente el duelo estaba programado para ser transmitido a través de Tubi, que si bien los aficionados también podía verlo de forma gratuita, ahora tendrán la oportunidad de ver el encuentro a través de Azteca 7, canal que semana a semana transmite los duelos de Tigres en Liga MX.

"¡La CONCACAF se vive por TV Azteca Deportes y Tubi! Vive la semifinal de ida entre Tigres y Cruz Azul por nuestra señal en el que será un auténtico partidazo en El Volcán", escribió TV Azteca en sus redes sociales.

¡La CONCACAF se vive por TV Azteca Deportes y Tubi! ⚽️



Vive la semifinal de ida entre Tigres y Cruz Azul por nuestra señal en el que será un auténtico partidazo en el “Volcán”.



🗓️ Miércoles 23 de abril

🕛 07:50 PM

📺 @AztecaSiete y Tubi pic.twitter.com/EWuLn7WlEd — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 21, 2025

Alianza de TV Azteca y Tubi

Esta no es la primera vez en el 2025 que TV Azteca y Tubi unen fuerzas y comparten la transmisión de un partido de futbol, pues especialmente en la Conccaf Champions Cup ha ido haciendo esta alianza desde los Octavos de Final con partidos como América vs Chivas y América vs Cruz Azul.

TV Azteca tiene alianza con Tubi | IMAGO7

Cabe señalar que esto no significa que TV Azteca sea la única manera de poder ver el partido, pues Tubi también estará transmitiendo el partido mediante su plataforma.

¿Dónde ver el Tigres vs Cruz Azul?

Fecha: miércoles 23 de abril

Hora: 20:00 horas del centro de México

Lugar: Estadio Universitario

Dónde ver: Tubi y TV Azteca

