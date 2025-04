Miguel Ángel Gil Marín: "La multipropiedad no tiene sentido en el futbol mexicano"

Miguel Ángel Gil Marín habló en el Sports Summit LATAM 2025 sobre temas de mucho interés en el futbol de nuestro país, enfocando la conversación en factores que pueden hacer crecer la liga.

Primero, habló sobre la multipropiedad en el futbol mexicano, asegurando que es algo que no tiene sentido: “Esto está basado en el crecimiento de la competición, si la competición la hacemos rica entre los 14, que tienen que llegar a ser 18 porque no tiene sentido la multipropiedad, el día que logremos eso y que se vea que hay un interés general, el futbol mexicano va a dar un salto inmenso”.

CENTRALIZACIÓN DE TELEVISIÓN

Otro tema fue la centralización de los derechos de televisión, el cual es uno de los objetivos que se tienen en el futbol mexicano. Gil aseguró que esto beneficiaría en gran medida a los equipos medianos y pequeños, mientras que los grandes no tendrían repercusiones.

“La centralización de la televisión lo que va a permitir sin duda es una liga más competitiva, que los equipos pequeños y medianos demos un paso hacia adelante pero los grandes siempre van a seguir siendo grandes” compartió.

Con estos temas, confía en que la liga mexicana pueda estar dentro de las cuatro mejores en el mundo: “Sin duda México debería ser la cuarta liga del mundo, yo siempre digo la quinta, pero creo de verdad”.

LOS EQUIPOS DEBEN TRABAJAR JUNTOS

Para cerrar, Miguel Ángel Gil aseguró que los equipos deben trabajar en conjunto para poder llegar a los objetivos que se han trazado:

“Es importante entender que no se puede ir de 0 a 100 en un segundo. No se puede meter un mismo saco el ticket, las equipaciones. Creo que lo mejor que nos ha podido pasar ha sido no llegar a un acuerdo y empezar de 0, con el primer paso que es constituir una liga independiente, conformada por los 18 de cara al futuro y a partir de ahí empezar a cambiar la forma natural del futbol” sentenció.

