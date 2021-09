Alexis Peña sobre su paso con Cruz Azul: 'Me he vuelto a sentir persona y jugador'

A pesar de que hoy vive un momento dulce como cementero, Alexis Peña tuvo que pasar momentos en complicados en Chivas, pero gracias a la confianza de Cruz Azul, el defensor se siente renovado y quiere aspira con elevar su nivel día con día.

"Estoy contento, fuera del futbol también estoy viviendo un lindo momento, me vuelvo a sentir persona y me vuelvo a sentir jugador. Tengo paz y tranquilidad y duermo tranquilo por las noches. No sé si es el mejor momento de mi carrera, hace unos años me fue bien en Necaxa, pero no creo en el tope, creo que siempre hay mejores cosas arriba, obviamente se ponen las cosas más difíciles, pero no me pongo ese tope porque mañana quiero ser mejor que hoy. Pero sí me siento pleno dentro y fuera la cancha y trabajo a muerte", dijo Peña a RÉCORD.

Cabe destacar que La Máquina no contará con plantel completo en su visita a los Bravos de Juárez, sin embargo, Alexis Peña, quien ha sido uno de los jugadores más brillantes en el Apertura 2021 para Cruz Azul, señaló que no hay excusas para que el campeón del futbol mexicano mantenga la línea, pues no piensan en otra cosa que no sea acumular victorias.

"Es complicado no tener el equipo completo, cuando parecía que ya estaban todos, se vuelven a ir,pero ahí entra lo individual, cada quien trata de estar al cien para elevar el nivel y para hacerlo bien en lo colectivo. Yo me visualizo en la cima como el torneo pasado, es complicado por esta situación de los seleccionados, pero no es pretexto, estamos aquí para trabajar y para ganar, aquí hay calidad y cantidad y así se ha demostrado, entonces al que le toque está preparado para tomar la oportunidad", mencionó

Hoy por hoy, Cruz Azul está en puestos de Liguilla a pesar de todos los obstáculos que ha encontrado en el camino y de las rotaciones constantes en el plantel, por lo que Peña y el resto del grupo no quitan el dedo de renglón ante la posibilidad de ganarlo todo en este semestre.

"Trabajar y mejorar en todos los aspectos, hay que seguir para buscar una mejor forma y así conseguir todos los campeonatos. Uno quisiera jugar todos los partidos y ganar todos los campeonatos, pero lo que toca es trabajar duro y estar listo para cuando te requieran", apuntó.

