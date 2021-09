En medio de una temporada que ha sido condicionada por las lesiones y la gran cantidad de seleccionados en el plantel, Cruz Azul ha visto el renacer futbolístico de Alexis Peña, quien desea permanecer a toda costa en la disciplina cementera.

“Me encantaría permanecer aquí, soy muy feliz en el poco tiempo que llevo, me han hecho sentir muy bien, pero hay decisiones que no pasan por mí. Hoy en día no tengo certeza de qué va a pasar", dijo a RÉCORD.

Luego de un semestre de adaptación, Peña ha sido un elemento fundamental para Juan Reynoso en la defensa, situación que ha hecho estudiar a la directiva la posibilidad de hacerse con sus derechos.

Pero su desempeño no solamente ha cautivado al cuerpo técnico y a la directiva, pues la afición comienza a entregarse al zaguero en los partidos.

“Me concentro y me enfoco mucho en hacer las cosas bien, da mucho gusto saber que la gente reconozca tu esfuerzo con ese cariño. Estoy agradecido con toda la gente, es bonito ir al estadio y verlos tan metidos como nosotros, queremos lo mismo y dentro de la chancha nos toca hacerlo lo mejor posible para darles una alegría a ellos que son incondicionales”, concluyó.

