Cruz Azul: Reynoso confirmó que los seleccionados harán el viaje a Ciudad Juárez

A pesar de la carga de trabajo que han recibido los seleccionados mexicanos en esta Fecha FIFA, Juan Reynoso, entrenador de Cruz Azul, destacó el compromiso de sus jugadores para estar con el equipo en Ciudad Juárez, por lo que al mismo tiempo confirmó la presencia de Roberto Alvarado, Julio César Domínguez y Santiago Giménez, quien si será titular ante los Bravos.

“Es un halago, es una satisfacción para jugadores, para nosotros y para el club tener a tantos jugadores en distintas selecciones, también es incómodo, pero viene la parte buena, días previos al partido de ayer veías el compromiso de los cinco que estaban en Selección Mexicana y decían 'si no juego o juego poco voy a Juárez', y por esa iniciativa de querer estar van a ir. Por otra parte, hemos trabajado con jugadores de cantera y se le va a dar lugar a los que más han mostrado, van a estar (seleccionados) más de uno es seguro, pero no de inicio porque sería incongruente”, aseguró Juan Reynoso en conferencia de prensa.

“Lo de Santi es seguro, se puede incomodar o no (por no jugar con selección), es un proyecto importante, a casi nada de ser realidad de jugar en Europa, y estas convivencias en el all star y jugar con la Selección es inversión y oro molido, de repente modifica algo la planificación porque hubiéramos querido que entrene todos los días con nosotros, pero ponemos en la balanza satisfacción y el nivel con quien ha entrenado y por quién ha sido dirigido”, añadió.

Por otra parte, el estratega peruano hizo un análisis de lo que ha sido el torneo del campeón y sin excusas, reconoció que no están en el nivel que esperaban .

“Entre los torneos de verano y las Olimpiadas, el torneo ya avanzó. Realmente creo que no estamos en el nivel que quisiéramos, pero dentro de ese presente que no es el que queremos y también yendo a las realidades, el partido de San Luis debimos perder, el de Santos y Monterrey son partidos que teníamos en la bolsa, se habla de presupuesto y estamos en puestos de liguilla. Hay que tener paciencia, gestionar cargas, desgastes, que muchas veces son más emocionales que físicos y esperemos que regresen con bien, faltan los de Sudamérica, el domingo todos juntos, porque cada mes nos reencontramos, pero es un club grande y hay que convivir con eso y nos vamos adaptando de a poco con esa nueva dinámica que no teníamos el torneo pasado”, explicó.

Por último, el timonel cementero señaló que en su visita a Ciudad Juárez serán precavidos, pues sabe que los Bravos de Ricardo Ferretti ya no son los mismos que en el inicio de temporada.

“Hay una evolución en comparación con el equipo de la primera fecha, se han visto buenas cosas. Ricardo con la experiencia y con el buen entrenador que es va a sacar lo mejor de todos y va a ser una dura prueba, esa presión se convierte en energía positiva, en una rebeldía y va a ser un lindo partido, pero vamos con las precauciones del caso de un rival que va a querer ganar y más a un equipo como Cruz Azul”, apuntó.

