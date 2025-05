Anselmi rompe el silencio el silencio tras acuerdo con Cruz Azul por su salida

La novela Anselmi-Cruz Azul no termina y a pesar de que el día de ayer se dio a conocer un acuerdo económico para terminar la disputa legal, el entrenador argentino del Porto dio su versión de los hechos y asegura que la cantidad pactada con La Máquina siempre fue la misma.

Martín Anselmi, DT del Porto | IMAGO7

En conferencia de prensa previo al dueño entre Porto y Boavista, Martin Anselmi rompió el silencio y mantiene su postura con la que llegó al conjunto de los Dragones, asegurando que fue Cruz Azul quien no respetó el acuerdo de los 3.5 millones de dólares que se tenían que pagar para salir de La Noria.

"Las cosas son como son y son como las dije el día que me presenté en Porto, había un acuerdo, eso dije el día que llegué, ese acuerdo no se respetó. Después de no respetarse el acuerdo hubo una situación límite en la que lo llevaron a una entidad que tenía que decidir que pasa con el acuerdo y evidentemente las partes se pusieron de acuerdo por el mismo valor que cuando había un acuerdo", declaró Martín Anselmi.

"Se siguen diciendo muchas cosas, los valores están ahí, los publicó Porto, dejen de mentir a la gente, no hay insolvencia"

Anselmi llega a acuerdo con Cruz Azul | IMAGO7

Anselmi le guarda cariño a Cruz Azul

A pesar de manter su postura y asegurar que fue Cruz Azul quien no respetó el acuerdo, Martin Anselmi aseguró que todo este proceso fue complicado para él la disputa legal que estuvo durante meses con La Máquina, mencionando todo el cariño que aún le tiene al club y su afición.

"Con esto no quiero ir al contra de mi antiguo club porque ya lo dije cuando llegué acá, el cariño que yo tengo por Cruz Azul y por la gente de Cruz Azul no tienen una idea de lo que significa para mí, por eso es que fue un tema tan sensible durante todo este tiempo. Porque lo que yo viví y lo que me hicieron senti, los adeptos de Cruz Azul es imposible que algún día me olvide de eso", mencionó Martín Anselmi.

Anselmi guarda cariño por Cruz Azul | IMAGO7

