Así reaccionó la prensa internacional al título de Cruz Azul ante Vancouver Whitecaps

Cruz Azul logró su ansiado séptimo título de Copa de Campeones de Concacaf, este domingo tras vencer 5-0 a Vancouver Whitecaps. Tan amplia goleada, que le valió para clasificar a la Copa Intercontinental 2025 y a la Copa Mundial de Clubes 2029, no pasó desapercibida a nivel internacional.

Medios estadounidenses como The Athletic, The New York Times, así como el canadiense One Football destacaron el triunfo cementero. Incluso L'Equipe de Francia o Sport de Polonia, con enfoque en Mateusz Bogusz, hablaron del triunfo del equipo de Vicente Sánchez.

Liga MX por encima de la MLS

En el caso de los medios norteamericanos, destacaron lo impresionante de la goleada de Cruz Azul. En el caso del rotativo neoyorquino, resaltó la similitud de la goleada con la de PSG ante Inter de Milan en la Champions League. Mientras que para The Athletic, el punto a destacar fue que la discusión de si la MLS ya superó a la Liga MX, pierde sentido tras este resultado tan contundente.

Mientras que OneFootball destacó que solo hubo un equipo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario y que Cruz Azul diezmó a Vancouver, que es sublíder de la MLS, con un par de juegos pendientes en comparación con Philadelphia Union.

Europa estuvo al pendiente de Cruz Azul

En el Viejo Continente, los medios que le dieron espacio a los cementeros fue L'Equipe, pues la Máquina se medirá a PSG en la Copa Intercontinental 2025. Mientras Sport de Polonia destacó que Bogusz metió goile en la goleada.

