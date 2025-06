¡Doble festejo! Nacho Rivero fue padre antes de la Final de Cruz Azul en la Concachampions

El aficionado que juega en la cancha. Si hay alguien que vive con pasión cada partido de Cruz Azul es Ignacio Rivero. El uruguayo se ha convertido en ídolo de la afición por la entrega que muestra en todo momento y el compromiso que este domingo, en la Final de la Copa de Campeones Concacaf, tuvo con el equipo celeste.

A pesar de tener pocas horas de descanso, Rivero fue uno de los jugadores más destacados de la Máquina en el triunfo 5-0 ante Vancouver Whitecaps para acabar con 11 años de sequía en el torneo internacional. Y tras el juego, en entrevista con TUDN, Nacho confesó que jugó tras haber pasado una noche en el hospital por el nacimiento de su hijo.

Rivero fue padre y campeón el mismo fin de semana | X: @TheChampions

Nacho Rivero se convirtió en papá antes de la Final

A difetencia de otras ocasiones, la esposa de Rivero no estuvo presente en el estadio, pues precisamente seguía en recuperación tras el parto, por lo que siguió el juego en el hospital con su bebé. Por ello, el uruguayo compartió su felicidad por todo lo vivido. "La verdad que muy feliz, el nacimiento de mi hijo, con una guerrera que es mi señora, con una gran familia detrás".

"Un día increíble, anteayer estaba entrenando, me llama mi señora, me toca ir al hospital, pasarme toda la noche ahí, dormir tres horas porque no dormí, llegué al hotel almorcé con los chicos, descansar y venir a jugar, era mi sueño terminar de esta manera", compartió.

La espos de Rivero compartió a su recién nacido | CAPTURA

Un título con dedicatoria

Por otra parte, Rivero no perdió la oportunidad de recordar a su madre, quien falleció a inicios del Clausura 2024, cuando a Cruz Azul y Nacho se les negó el título de Liga MX contra América. "Hoy el mejor día de mi vida, también la pasé mal por el fallecimiento de mi mamá, sé que allá arriba o en algún lugar siempre me acompaña".

"Un equipo con mucha resiliencia, muy feliz de lo que somos, de lo que significa la afición del Cruz Azul, ya lo ha dicho mucha gente aquí, al lugar que vamos azules por todos lados", añadió, como reconocimiento a la entrega de los seguidores. "Este estadio se hizo nuestro, la gente acompañó, nosotros contagiamos, hicimos nuestro labor y que lo disfruten porque lo merecen".

Rivero levantó la séptima de Concachampions con Cruz Azul | MEXSPORT