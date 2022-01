Cabecita Rodríguez se despidió de Cruz Azul: 'Ya había cumplido un ciclo en el club y quería salir'

Jonathan Rodríguez ha dejado a Cruz Azul para continuar su carrera en el futbol de Arabia Saudita con el Al Nassr, pero antes de irse, el Cabecita agradeció a la institución por los tres años de estancia y las oportunidades que recibió con la Máquina en donde consiguió la anhelada novena estrella.

El delantero charrúa destacó que fue él quien pidió su salida porque consideraba que su ciclo con el club había terminado.

"Junto con mi familia tomamos la decisión de pedir la salida, yo me acerqué con la directiva para hacerles sentir que había cumplido un ciclo en el club y que quería salir", contó Rodríguez en su despedida de Cruz Azul.

Difícil despedida. Gracias por darlo todo por estos colores. Gracias por el gol de La Novena. Gracias por todo, Campeón. @jona2118 habló para nuestras cámaras antes de su salida. Suerte en todo lo que venga. pic.twitter.com/wOFn9MFIjD — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 12, 2022

Su salida del club cementero no fue fácil ya que en todo momento lo hicieron sentir parte del equipo en todo momento.

"Me costó tomar esta decisión (de salir de Cruz Azul) porque la verdad estaba muy feliz, me sentía muy bien en el club, muy querido por la gente y estoy muy agradecido con ellos por esta oportunidad.

"Significa mucho, hace ya tres años que estoy en el equipo, me sentí muy querido por la gente y mis compañeros que han pasado y han estado conmigo, he tenido muchos amigos y me han tratado de la mejor manera y me voy muy feliz de haber vestido esta camiseta que para mí fue una experiencia muy bonita", continuó.

