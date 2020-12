Caraglio tras eliminación de Cruz Azul: 'Si no soy tomado en cuenta, prefiero irme'

Ante la humillante caída que sufrió Cruz Azul frente a Pumas de la UNAM en la Vuelta de las Semifinales del torneo Guard1anes 2020, el delantero argentino Milton Caraglio se mostró molesto con el estratega Robert Dante Siboldi ante la poca actividad que tuvo en la Liguilla por el título con La Máquina.

“El club y muchos aficionados confiaron en mí y veo que el entrenador en mí no confía, a pesar de haber sido Subcampeón de goleo y haber logrado tres títulos. Yo si no soy tenido en cuenta prefiero irme, porque a mí cobrar y estar sentado no me interesa. A mí me gusta jugar, me gusta ganar y me gusta correr los riesgos que implica jugar al futbol. Mirarlo desde afuera, no es lo mío", expresó el rosarino a personas cercanas a su entorno.

Cabe mencionar que Caraglio dejó de ser un elemento recurrente en Cruz Azul, y es que el argentino perdió la confianza del entrenador charrúa en este Guard1anes 2020, pues el artillero dejó de aparecer en los once iniciales, por lo que a medida de que pasaban las semanas el argentino fue perdiendo peso en el equipo y su realidad actual apunta a solo unos cuantos minutos viniendo desde el banquillo.

Lo cierto es que el argentino pareciera tener los días contados en La Noria. Su papel terminó siendo irrelevante en este torneo, aunado a su escaso aporte a nivel ofensivo (sin goles en 333 minutos disputados) han hecho de Milton un jugador prescindible de cara al 2021.

