Chaquito sobre posible salida al Feyenoord: "No sé aún nada, pero lo jugué como si fuera el último"

Santiago Giménez fue claro en qué aún no hay nada cerrado con el Feyenoord. Sin embargo, este partido ante Puebla lo jugó como si hubiera Sido el último con la camiseta celeste: "No sé, aún no me han dicho nada, la verdad que lo jugué como si fuera el último porque todo puede pasar, no hay nada seguro".

El atacante mexicano comentó que no tuvo ningúna plática de despedida con Diego Aguirre, a pesar de que este pudo ser su último compromiso bajo las órdenes del uruguayo: "No tuvimos ninguna plática de despedida ni nada, simplemente me dijo que quería que estuviera enfocado en los partidos que me quedan y así lo tome".

Giménez es conciente que llegar a un equipo del Viejo Continente podría tener sus complicaciones, pero a pesar de esto, a él le gustan los retos: "La verdad es que hay muchas circunstancias en juego, el jugador no solo piensa en lo futbolista, también en lo familiar. La verdad que es algo riesgoso salir a Europa, así lo tomó. Me gustan tomar los riegos y se que Dios tomará el mejor camino para mi".

"Obviamente yo considero primero mi fé y mi fé me dice que luchar por mis sueños es lo que quiero hoy. Es un riesgo por el Mundial porque puede ser que vaya a Europa y no juegue. Pero de esto se trata el futbol, de cumplir los sueños y objetivos y como dijo Johan vamos a lanzar una moneda al aire", señaló el futbolista.

Finalmente, Santiago Giménez habló de que le gustaría ser recordado por la afición del Cruz Azul como un jugador que amo a la institución: "Me gustaría ser recordado como una gran persona frente a todos los que me rodean y me conocen. Después como un jugador que amo y defendió a la institución".

