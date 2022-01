Charly Rodríguez: 'El venir acá me abre más fácil las puertas de ir a Europa'

Apenas ha jugado dos partidos con Cruz Azul, pero Carlos Rodríguez está en un nivel muy alto que incluso lo coloca como el goleador del equipo y el centrocampista Celeste confesó que llegó a La Máquina para marcar una diferencia.

“Yo cuando llegué aquí no quise ser uno más en el equipo, quise marcar goles y ganar campeonatos, llegué con muchas ganas y quiero seguir aportando al grupo. Gracias a Dios he marcado en estos dos partidos cosas que nunca me había tocado, son las ganas y el hambre que tengo de seguir creciendo y seguir mejorando como futbolista y se lo atribuyo también a la confianza que me han dado Juan Reynoso y mis compañeros dentro del campo.

"Como yo, mis compañeros de selección tenemos el sueño e ilusión de ir a Europa. El venir acá me abre más fácil las puertas de ir a Europa y fue un tema importante de mi llegada”, dijo Rodríguez.

Ahora, con dos victorias en la bolsa y dos goles en su cuenta personal, Charly comandará a La Máquina hacia su visita a los Rayados de Monterrey, partido en el que sus sentimientos por su ex equipo no lo harán titubear para marcar una diferencia en favor de los celestes.

“Va a ser un partido bonito para mí, es mi primera vez vistiendo otra camiseta en ese estadio así es que estoy con muchas ganas de que llegue el fin de semana y sabemos que va a ser un partido muy importante porque nosotros llegamos con buenos partidos y con victorias, así es que estamos trabajando para ello para ir y hacer un gran partido y sacar los tres puntos”, explicó.

“Uno tiene sus metas y sus sueños por lo que trabaja día con día, yo tengo los míos aquí y tengo mis metas, así es que estoy concentrado en esos objetivos y en lo que quiero darle al equipo Cruz Azul. Habrá sentimientos, pero sé que eso no me va a mover a que si tengo alguna oportunidad de marcar algún pase clave o alguna jugada lo dejé. Yo quiero darlo todo por el Cruz Azul, estoy feliz acá y espero y se haga un gran partido para todos mis compañeros y que sea un gran fin de semana”, añadió.

Por otra parte, Carlos evitó dar una opinión sobre el caso de Pol Fernández, aunque reconoció su admiración por él argentino.

“Es algo que te soy sincero en el grupo no hemos hablado aún, el profe tomó las preguntas el fin de semana y él dio su punto de vista y bueno para mí Pol es un jugador que lo conozco poco, pero me gusta su estilo de juego y lo conozco estando en Monterrey enfrente y es un gran jugador. Él tomará su decisión y no me meteré en ese tema, él sabrá lo que es mejor para su carrera”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PAUL ARRIOLA NO LLEGARÁ AL AMÉRICA, DALLAS FC SE INTERPUSO; JUAN OTERO SERÁ LA OPCIÓN