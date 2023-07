'Chuy' Corona pide calma a Sebastián Jurado: "No va a ser la última vez que se equivoque"

Jesús 'Chuy' Corona habló sobre su salida de Cruz Azul y contó parte de lo que habló con quien se espera pueda ser el sucesor en el arco de La Máquina, Sebastián Jurado.

Corona explicó que una de las personas con las que habló antes de emigrar a los Xolos de Tijuana fue Jurado y esto fue parte de lo que ambos conversaron.

En entrevista con ESPN, 'Chuy' explicó que tiene mucho aprecio por el joven arquero y comentó que "es una persona que estimo bastante, con él también tuve la oportunidad de hablar previo a abordar el vuelo, me hizo una llamada, me habló de la estima que me tiene, la admiración y la verdad que es una persona que yo también admiro y estimo".

Además, Corona le insistió en que no se fuera abajo por errores que ha tenido con Cruz Azul. “Simplemente decirle que no va a ser la primera vez que se ha equivocado ni la última, todos somos seres humanos, a todos nos ha pasado en algún momento y nos seguirá pasando. A mí me pasó en la Jornada 1 en el debut aquí (frente a Pumas) y simplemente esto es aprendizaje, aprendizaje de futbol, pero espero en algún momento ya poder hablar con él personalmente”.

Sebastián Jurado deberá enfrentar una suspensión por la expulsión que tuvo frente a Toluca, por lo que Andrés Gudiño será el titular en La Máquina frente a Xolos.

