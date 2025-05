‘Conejo’ Pérez ‘defiende’ a Kevin Mier por error que eliminó a Cruz Azul: “No nada más juega el portero”

Una dolorosa eliminación más ha sufrido Cruz Azul a manos del Club América y los aficionados celestes no han dudado en señalar a Kevin Mier como el máximo responsable del fracaso, esto a consecuencia del grave error que le dio el primer gol de la remontada a las Águilas.

Kevin Mier comete penal ante el América | IMAGO7

La leyenda de Cruz Azul y exdirectivo del club, Óscar ‘Conejo’ Pérez, habló claro sobre el error del portero de La Máquina y lo catalogó como un accidente, pero sí hizo hincapié que ese fue el punto de inflexión para el América en el partido.

“Sabes que el puesto de portero es así, puedes andar muy bien, él (Kevin Mier) lo estaba haciendo, estaba acertando en todas sus acciones y bueno, al final lamentablemente tiene ese accidente, yo lo llamo accidente, y fue desde ahí que el América se vuelve importante y crece su confianza para ir a buscar el partido”, declaró en entrevista para Debate.

'Conejo' Pérez, leyenda del Cruz Azul | IMAGO7

No todo fue culpa de Kevin Mier

‘Conejo’ Pérez también señaló que no todo es culpa del portero de La Máquina, señaló que es un equipo y Mier no fue el único que se equivocó. Además, señaló que a Cruz Azul le faltó plantel para hacerle cara al América, refiriéndose a las bajas de Rotondi y Rivero, dos pilares del equipo.

“Queda ahí manchada esa parte, pero es un grupo y es parte de todos. Sin duda el portero cuando no acierta pues obviamente queda señalado y en este caso fue así, pero yo creo que es un todo porque no nada más juega el portero, creo que también no hicieron un gran partido, creo que le faltaron jugadores a Cruz Azul y pues no les alcanzó para competir contra América”, sentenció Conejo Pérez en Debate.

Kevin Mier, portero de La Máquina | MEXSPORT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JAVIER AGUIRRE DESEA QUE AMÉRICA CONSIGA SU PASE AL ‘MUNDIALITO’: “POR EL BIEN DEL FUTBOL MEXICANO”