Cruz Azul: A Carlos Hermosillo le daría tristeza la salida del Cabecita Rodríguez

El último campeón de goleo que tuvo Cruz Azul fue Emanuel ‘Tito’ Villa en el Apertura 2019 con 17 anotaciones, y ahora todo parece indicar que Jonathan Rodríguez se convertirá en el máximo goleador del torneo, por lo que su salida sería una baja considerable para la institución.

Y es que RÉCORD pudo saber que los días del delantero uruguayo como jugador de La Máquina están contadas. La directiva de Cruz Azul habría convencido a Jonathan de quedarse dentro de la institución al menos lo que resta del torneo Guard1anes 2020.

Ante esta situación, Carlo Hermosillo expresó su preocupación ante la posible salida del delantero uruguayo al futbol europeo.

“Lo único que me da tristeza, bueno, no creo que suceda como Tito Villa que fue campeón de goleo y lo vendieron. Ojalá que no suceda esto con Jonathan, porque es bien difícil encontrar jugadores hoy en día que te definan partidos y más cuando has logrado una pareja importante como ‘Cabeza’ con Giménez”, expresó la leyenda celeste.

Durante este verano corrieron muchos rumores en torno a la posible salida de Rodríguez. RÉCORD informó que Cruz Azul recibió una oferta formal por los servicios del delantero, y que dicha propuesta provenía desde tierras italianas.

Cruz Azul ya debe estar pensando en un posible sustituto de Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez, pues como mencionó Carlos Hermosillo, “es muy difícil encontrar jugadores que definan partidos".

CHAQUITO MERECE SER TITULAR

Carlos también habló sobre la titularidad de Santiago Giménez en Cruz Azul, señalando que se ganó ese sitio en el equipo a pulso.

“Merece la oportunidad de ser titular, se lo ha ganado, es un jugador que tiene hambre, que tiene movilidad en la parte de enfrente y que colabora mucho en la recuperación del balón, es corpulento, a mí me gusta mucho”, concluyó.

