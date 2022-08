Cruz Azul: Aguirre, con el respaldo de la directiva pese a 'escandaloso' inicio de torneo

Cruz Azul no encuentra el camino y en La Noria saben que la situación es delicada, pero Diego Aguirre tiene el respaldo de la directiva para consolidarse.

La Máquina apenas tiene dos victorias en el Apertura 2022 y la escandalosa cifra de 13 goles en contra en siete partidos, lo que tiene molesta a la afición y preocupada a la directiva justo cuando el fin de semana se enfrentarán ni más ni menos que al actual líder general.

Sin embargo, la cúpula cruzazulina es consciente de que el paso del equipo es consecuencia de las decisiones tomadas en los últimos meses y como tal, confían en que Diego Aguirre puede encontrar el rumbo para dirigir al equipo hacia donde pertenece.

Si bien el partido ante los Diablos luce complicado, al interior del club confían en que haber recuperado el triunfo en casa después de casi cuatro meses ante un equipo como Pachuca puede ser el factor clave para que los celestes sumen ante el equipo de Ignacio Ambriz.

Por su parte, Diego Aguirre ha sentido la presión de estar en el banquillo cementero, pero no por eso huye al reto, pues es consciente de que no le han facilitado las cosas, comenzando por el armado del plantel.

No obstante, la interna con su grupo de trabajo reconocen que no esperaban estar en la posición 11 de la tabla y la derrota en Torreón golpeó fuerte al cuerpo técnico, pero no dudarán en tomar desiciones drásticas para dar con la mejor cara de Cruz Azul.

Mientras eso ocurre, la directiva no tiene ni pensado remover de su cargo a Diego Aguirre, así que defenderán su decisión de traerlo a la Liga MX.

Además, la orden de Víctor Manuel Velazquez ha sido la de apoyar al uruguayo en cuanto a las peticiones que tenga para cerrar de una vez por todas la plantilla.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL VS TOLUCA: SERÁ TELEVISADO EXCLUSIVAMENTE POR VIX+