Cruz Azul: Alejandro Mayorga, baja de la Máquina contra Santos

Cruz Azul sigue en modo aplanadora, a pesar de que las lesiones no han dejado al equipo y para el duelo antes Santos no será la excepción, pues Alejandro Mayorga no participar en el cotejo debido a una lesión muscular.

El lateral izquierdo no jugará ante los de la Comarca Lagunera debido a un desgarre que, al menos, lo alejará 10 días de los trabajos con el plantel.

Mayorga no ha podido afianzarse como titular indiscutible por la banda izquierda como se pensaba en un comienzo, pues esta será su segunda ausencia por lesión en lo que va de la campaña.

Cabe destacar que el lateral de la Máquina ingresó de cambio en el partido de media semana ante el Forge en la Concachampions en donde ganó el Cruz Azul.

