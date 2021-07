Cruz Azul: Caixinha aseguró que ayudó a crear una mentalidad ganadora en La Máquina

Cruz Azul terminó con una sequía de 23 años sin poder levantar un título de Liga MX y a pesar de que dejó a La Máquina dos años antes de que consiguieran el campeonato, Pedro Caixinha aseguró que parte del éxito fue suyo ya que trabajó el aspecto mental con los jugadores durante su estancia.

“La larga pausa por el título de la Liga MX representó un peso enorme a las espaldas de los jugadores. Y generó en ellos lo que Jorge Valdano bien definió como ‘miedo escénico’: un bloqueo psicológico que no les permite llegar a la cúspide de su potencial. Pese a ello, logramos crear, en los casi dos años y medio que trabajé en Cruz Azul, una mentalidad ganadora”, aseguró el estratega portugués en una entrevista para The Coaches Voice.

Caixinha también recordó que durante su paso por La Máquina entre el 2018 y 2019 consiguieron dos títulos.

“El contexto del club no era el más agradable. Entramos en todas las competiciones con el objetivo de ganar el título. Fuimos campeones de la Copa México y la Supercopa”, comentó.

El técnico no pudo ocultar que el Cruz Azul fue el proyecto que más lo ha llenado en su carrera, incluso más que Santos donde consiguió el título de Liga.

“Cruz Azul fue el proyecto futbolístico que más me llenó hasta ahora. De todos los clubes en los que he trabajado, Santos Laguna fue el mejor organizado. Con una visión clara y bien definida de sus aspiraciones. No es casualidad que este club tan joven haya ganado tantos títulos”, aseguró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL: MISAEL DOMÍNGUEZ, INCLUIDO EN NEGOCIACIÓN CON XOLOS POR RIVERO