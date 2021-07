Cruz Azul: Corona reconoció que se llegó a desesperar por la falta de la 'Novena'

Vivió momentos de frustración. Luego de poner fin a la malaria de más de 23 años sin conquistar un Título de la Liga MX tras coronarse el Guardianes 2021 al vencer a Santos, Jesús Corona, guardameta de Cruz Azul, reconoció que previo a 'beber las mieles del Olimpo celeste', atravesó por pasajes de desesperación ante la falta de 'La Novena'.

En entrevista con TUDN, 'Chuy' aceptó que era frustrante entregar todo en el campo y al final no cumplir con el objetivo principal.

"Si hubo momentos complicados en los cuales también me desesperaba por el tema que trabajábamos, éramos dedicados en lo grupal, en lo individual y al final de cuentas no se conseguía, no llegaba; por ahí sí me llegaba a desesperar.

"Pero también tienes alguien muy importante que es la familia, la cual siempre te da esa fortaleza de seguir adelante, de levantarte en los momentos tan duros tan complicados que vivimos y que somos conscientes de ello, y en el cual yo siempre seré agradecido de toda esa gente que me brindó su apoyo", explicó.

