Jesús Corona: 'Me siento muy orgulloso de que me den la oportunidad de retirarme aquí'

No hay duda alguna de que su nombre ya está entre los más grandes de la historia de Cruz Azul, pues con 12 años como titular indiscutido en el club y el más reciente título de Liga MX, José de Jesús Corona ha sido colocado por la afición junto a dos leyendas como lo son Óscar Pérez y Miguel Marín.

El ahora histórico guardameta de la Máquina ha vivido de todo en 12 años como celeste, desde el rechazo de su afición hasta la idolatría por parte de la misma, por lo que no oculta su emoción de entrar en la historia del club.

“Que me comparen con ellos es un orgullo, me llena de satisfacción, me lleva a seguir disfrutando la grandeza de este equipo y también a que los jóvenes sigan aprendiendo. Me siento muy orgulloso de que me den la oportunidad de que me dejen retirar aquí”, expresó Jesús Corona en charla con RÉCORD.

En 12 años como portero de la Máquina, Jesús Corona ha conseguido dos títulos de Copa MX, uno de Liga, una Leagues Cup, una Liga de Campeones de la CONCACAF, así como una participación en la Copa Mundial de Clubes.

