Cruz Azul: Cata Domínguez no ve a La Máquina cerca de alzar el título

Julio César Domínguez todavía no se siente cerca de acariciar el título de Liga MX que se le ha negado a Cruz Azul durante tantos años, ya que prefiere ir paso por paso para alcanzar el objetivo.

“Yo no lo veo así (acariciar el título) lo veo paso a paso, gracias a Dios hemos estado bien, hemos tenido buenos resultados, pero vivir el presente y si se nos da quedaría muy contento”, comentó.

El Cata resaltó el trabajo que ha realizado Robert Dante Siboldi con el equipo, además de recuperar la identidad de La Máquina gracias al trabajo que ha realizado con las Fuerzas Básicas del club, desde que el charrúa era el entrenador de esa categoría.

“Sabemos que Robert estuvo aquí hace años, él fue quién me jaló a mí para que me quedara en las reservas, él tiene esa identidad que ha mantenido desde las Fuerzas Básicas donde estuvo él y ha tenido ese proceso. Le ha dado mucha oportunidad a los jóvenes, que eso es muy importante porque hace tiempo no se daba y lo ha mantenido; agradecerle porque desde hace muchos años no sacaban tantos canteranos”, aseguró.

