Cruz Azul: Chaquito Giménez tiene en sus objetivos un bicampeonato celeste

La novena estrella en Cruz Azul dejó el ánimo en lo más alto, y tras 23 años de espera, ya piensan en repetir la alegría. Santiago Giménez, delantero de La Máquina, aseguró que ahora van por el Bicampeonato de Liga MX, y él en lo personal, por cumplir sus más grandes anhelos.

“ Quiero festejar, después buscar el Bicampeonato, ir a la selección, ir a Europa. Tengo todavía muchos sueños por cumplir”, señaló el Chaquito en charla con RÉCORD.

Y es que ganar títulos de forma consecutiva no sería algo nuevo para Cruz Azul. En su gloriosa década, la de los setenta, ganaron un Tricampeonato (1971-72, 1972-73 y 1973-74), y años más tarde un Bicampeonato (1978-1979 y 1979-80). Desde entonces no lo han vuelto a hacer.

El hijo de Christian 'Chaco' Giménez reveló como uno de los secretos del título celeste el amor sincero que profesan tanto él como los jugadores del primer equipo por el conjunto de La Noria. Y él lo lleva en la sangre.

“ Me siento muy contento, yo creo que cada uno de mis compañeros tiene ese ADN porque si no no se hubiera logrado. Cruz Azul es un club que te hace amarlo por la afición, por lo que es, por los jugadores, y hoy siento que cada uno de los del equipo lo aman y por eso se consiguió el objetivo, además de que Dios nos dio toda la gloria y nosotros le damos toda la gloria a él”, agregó Chaquito.

Santiago creció en la Liguilla, y ayudó con sus anotaciones a que La Máquina fuera dejando atrás etapas para alcanzar el título de liga, su primero como profesional.

“ He tenido minutos, creo que solo no jugué dos partidos en el torneo, no se me dio el gol a lo largo del torneo pero gracias a Dios se me pudo dar en esta situación (Liguilla) y muy felices”, apuntó el '29' del equipo cementero.

SE LO DEDICÓ A SU PADRE

Santiago Giménez sabe que liberó el domingo por la noche una gran presión familiar, la de ganar una liga que se le negó a su padre, Christian Giménez, durante años como futbolista activo de Cruz Azul. Y por ello, le dedicó la novena cementera.

“ Obvio (se lo dedica a su papá), porque él siempre ha estado, en las buenas y en las malas”, señaló el Chaquito, quien a sus escasos 20 años y un mes de edad, ya pudo lograr su primer cetro casero dentro del balompié azteca.